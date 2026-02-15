الرئيسية / الصورة .. قصة

كلابو يدخل التاريخ

2026.02.15 | 04:25 pm
دخل النرويجي يوهانيس كلابو تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية بعدما بات الرياضي الأكثر تتويجًا بالذهب، بقيادته بلاده إلى لقب سباق التتابع 4 مرات 7.5 كلم في التزلج الريفي.
