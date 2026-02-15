إيفانز بطل رالي السويد

أحرز البريطاني إلفين إيفانز، سائق فريق تويوتا، لقب رالي السويد، الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات «دبليو آر سي»، الأحد.

ورفع إيفانز عدد انتصاراته في رالي السويد، السباق الوحيد في الموسم الذي يُنظم على الثلج، إلى ثلاثة بعدما سبق له الفوز فيه عامي 2020 و2025.

وتقدّم إيفانز في النهاية على الياباني تاكاموتو كاتسوتا، والفنلندي سامي باياري، زميليه في تويوتا، بفارق 14.3 ثانية و46 ثانية تواليًا بعد 18 مرحلة خاصة.

وبعد حلوله ثانيًا في الجولة الافتتاحية أواخر يناير الماضي، في مونتي كارلو، يواصل البريطاني نتائجه الإيجابية ليعتلي صدارة الترتيب العام.

وفي غياب الفرنسي سيباستيان أوجيه، بطل العالم، الذي فضّل عدم المشاركة للبقاء مع عائلته، جمع إيفانز نقاطًا ثمينة في سباق المنافسة على اللقب العالمي، وهو الذي حل وصيفًا خمس مرات.

ولا تزال سيارات هيونداي تعاني، إذ جاء الفرنسي أدريان فورمو، في المركز الخامس، والبلجيكي تييري نوفيل في المركز السابع، بعيدَين عن سيارات تويوتا التي حققت رباعية بفضل المركز الرابع للسويدي أوليفر سولبرج، الفائز بالجولة الافتتاحية في مونتي كارلو.