الرئيسية / الصورة .. قصة

جاهزية فرنسية

2026.02.15 | 04:34 pm
أدى لاعبو منتخب فرنسا للرجبي تدريباتهم، الأحد، على ملعب برينسيباليتي في كارديف قبل مواجهة نظيرهم الويلزي ضمن منافسات بطولة الأمم الست (الفرنسية)
جاهزية فرنسية

جاهزية فرنسية

جاهزية فرنسية

جاهزية فرنسية