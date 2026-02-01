عبد الحميد.. الثالث في ليلة الصدارة

حصل السعودي سعود عبد الحميد، ظهير فريق لانس الأول لكرة القدم، على ثالث أعلى تقييم في مواجهة باريس أف سي 5ـ0، السبت، ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي بـ8 من 10، وفق ofascore المختص بالإحصاء الكروي.

ورفع الفوز العريض رصيد لانس إلى 52 نقطة، مستعيدًا الصدارة بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب باريس سان جيرمان الذي خسر بنتيجة 1ـ3 في افتتاح منافسات الجولة، مساء الجمعة.

وخلال مواجهة استعادة الصدارة، السبت، بلغت تمريرات سعود عبد الحميد 90 في المئة من الدقة فيما كانت تمريراته الطويلة ناجحة بنسبة 100 في المئة، مسهمًا في الهدف الثاني والثالث.

وشارك الدولي السعودي مع لانس في 18 مباراة بمختلف المسابقات المحلية، موزعة بين 15 مواجهة في بطولة الدوري، و3 لقاءات في منافسات كأس فرنسا، وبلغ إجمالي الدقائق نحو 580 دقيقة، نجح خلالها في تقديم تمريرتين حاسمتين لزملائه دون أن يتمكن من زيارة الشباك.

وتبرز فاعلية عبد الحميد المنضم إلى الفريق الفرنسي الصيف الماضي، بشكل أكبر في مسابقة الكأس، إذ استطاع تسجيل هدف واحد وصناعة هدف آخر خلال مبارياته الثلاث، ما يرفع إجمالي مساهماته التهديفية الموسم الجاري إلى 4 مساهمات مباشرة.

وتظهر الإحصاءات التفصيلية انضباطًا كبيرًا للاعب في الجوانب الدفاعية والسلوكية، حيث لم يتلقَّ أي بطاقة صفراء أو حمراء في كافة المواجهات التي ظهر فيها، مع تسجيل دقة تمرير عالية وصلت في بعض المباريات الكبرى إلى 98%، كما نجح في تقديم 4 عرضيات ناجحة وقيامه بـ 10 عمليات تشتيت دفاعية، إضافة إلى استخلاص الكرة في 5 تدخلات مباشرة، ويشغل اللاعب بصفة أساسية مركز الظهير الأيمن أو الجناح الظهير، معتمدًا على سرعته في الارتداد الدفاعي والمساهمة في بناء الهجمات من الأطراف.

ويزخر سجل النادي بلقبين في كأس الدوري الفرنسي و4 ألقاب في دوري الدرجة الثانية، ويتطلع لاستعادة أمجاد أواخر التسعينيات والمنافسة على مراكز التأهل الأوروبي.