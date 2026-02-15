الإثنين.. انطلاق نهائي دوري هجان

يحتضن ميدان الجنادرية للهجن في مدينة الرياض نهائي دوري هجان 2026م، الإثنين، بمجموع جوائز تتجاوز المليون ريال.

ويشهد النهائي إجراء شوطين للرجال وشوط للنساء ويحصل الفائز بالمركز الأول في شوطي الرجال على مبلغ 100 ألف ريال ومثلها للمالك، وينال الثاني 25 ألف ريال ومثلها للمالك، والثالث 10 آلاف ريال ومثلها للمالك، والرابع 9 آلاف ريال ومثلها للمالك، والخامس 8 آلاف ريال ومثلها للمالك. وفي المرحلة النهائية يحصل الفائز بالمركز الأولى على مبلغ 100 ألف ريال ومثلها للمالك، والثاني 25 ألف ريال ومثلها للمالك، والثالث 10 آلاف ريال ومثلها للمالك، والرابع 9 آلاف ريال ومثلها للمالك، والخامس 8 آلاف ريال ومثلها للمالك، والسادس 7 آلاف ريال ومثلها للمالك، والسابع 6 آلاف ريال ومثلها للمالك، والثامن خمسة آلاف ومثلها للمالك، والتاسع أربعة آلاف ريال ومثلها للمالك، والعاشر ثلاثة آلاف ريال ومثلها للمالك، فيما تحصل المشاركات في شوط السيدات على الجوائز ذاتها.

وكان الدوري قد انطلق على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى 10 يناير الماضي من خلال شوطين للرجال ومثلهما للمرحلة الثانية في 17 يناير، وشهدت تأهل 26 هجانًا للمشاركة في النهائي الذي يشهد إجراء شوط خاص للسيدات.