ذهبية تاريخية

2026.02.15 | 04:35 pm
حصد الأسطورة الكندي ميكائيل كينجسبري، الأحد، الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ مسابقة التزلج على التلال الثلجية «موجولز» في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (الفرنسية)
