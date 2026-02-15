ذهبية تاريخية

حصد الأسطورة الكندي ميكائيل كينجسبري، الأحد، الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ مسابقة التزلج على التلال الثلجية «موجولز» في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (الفرنسية)