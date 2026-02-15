مسؤول الحكام يعتذر بعد طرد الجدلي

أكد جانلوكا روكي، المسؤول عن تعيين الحكام في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أنَّ ​الحكم فدريكو لا بينا كان «مخطئًا تمامًا» في إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه بيير كالولو، مدافع فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم، خلال خسارة زملائه أمام إنتر ميلان السبت، وقدَّم اعتذاره عن الواقعة الأحد.

طُرد كالولو بعد التحام ضد أليساندرو باستوني، لاعب إنتر، ما تسبب في سقوطه ‌وأشار لاعب إنتر ‌فورًا إلى الحكم، ​مطالبًا ‌ببطاقة ⁠ملمحًا إلى أنَّ ​كالولو ⁠أمسك بقميصه لإسقاطه. وأظهرت لقطات تلفزيونية عدم وجود أي احتكاك بين اللاعبين.

وخسر يوفنتوس الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد كالولو بنتيجة 2ـ3، ما يعني أن إنتر حافظ على صدارة الدوري بفارق ثماني نقاط.

وقال روكي ⁠لوكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»: «نأسف بشدة ‌على الواقعة وإزاء قرار ‌لا بينا الخاطئ تمامًا ​وعدم إمكانية الاستعانة بتقنية ‌حكم الفيديو المساعد لتصحيحه».

وأضاف «يشعر لا بينا ‌بالحرج ونحن ندعمه، لكن يتعين عليَّ قول الحقيقة لكم وأنه ليس الوحيد الذي ارتكب خطأ فقد كان هناك تمثيل واضح أمس».

أشار كالولو إلى تقنية ‌حكم الفيديو المساعد احتجاجًا على طرده، لكن بروتوكول الدوري يحظر استخدامها في ⁠حالات ⁠البطاقات الصفراء بما فيها البطاقات الثانية التي تؤدي إلى الطرد.

وواجه لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، وجورجو كليني، مدير استراتيجية كرة القدم في النادي، الحكم لا بينا في النفق لاحقًا.

وقال كليني، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: «حدث شيء غير مقبول بتاتًا اليوم، لا يهم إن وقع لنا أو لغيرنا، ومن المفترض أن تتغير تقنية الفيديو المساعد بدءًا ​من الغد، لأن ​استمرار حدوث هذا الكم من الأخطاء حتى في مباريات كبيرة كهذه غير مقبول».