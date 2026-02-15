بنعطية يترك مرسيليا

قرر المغربي المهدي بنعطية، ترك منصبه مديرًا رياضيًا في فريق مرسيليا الفرنسي الأول لكرة القدم، وفق ما أعلنه النادي، الأحد، بعد أيام قليلة من الانفصال عن الإيطالي روبرتو دي تزيربي، مدرب الفريق.

وأعلن بنعطية انتهاء مهامه الإدارية في مرسيليا عبر منشور بثه في حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، والذي جاء فيه: «أغادر وأنا أشعر بأنني قدمت أقصى ما أستطيع على الصعيد المهني، لكن مع أسف كبير لعدم تمكني من تهدئة الأجواء حول الفريق».

وأضاف بنعطية : «على الرغم من النكسات الأخيرة وبعض السيناريوهات القاسية من الناحية الرياضية، فإن المشروع يمضي قدمًا. لكن لا يمكنني تجاهل المناخ الحالي. أشعر باستياء متزايد، بشرخ يؤسفني كثيرًا. في مرسيليا، النتائج هي الحكم الوحيد».

وانضم المدافع السابق ليوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني إلى مرسيليا نوفمبر 2023، مستشارًا رياضيًا للإسباني بابلو لونجوريا، رئيس مجلس إدارة النادي، قبل أن يتسلم منصب المدير الرياضي في يناير 2025.

وتأتي استقالة ابن الـ38 عامًا بعد أربعة أيام فقط من رحيل دي تزيربي «بالتراضي» إثر سلسلة من النتائج السيئة، أبرزها الخسارة القاسية 0ـ5 أمام الغريم باريس سان جيرمان، الأحد الماضي في الدوري.

ويحتل مرسيليا حاليًا المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري الفرنسي، وقاده في التعادل 2ـ2 أمام ستراسبورج، السبت الماضي، جاك أبردونادو، المدرب المؤقت.

وجرت المباراة في أجواء مشحونة، إذ أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان تجاه الفريق، فيما قاطع المشجعون خلف المرميين أول 15 دقيقة من اللقاء.