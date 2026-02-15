The Housemaid.. يتصدر شباك التذاكر السعودي

تصدر فيلم «The Housemaid» شباك التذاكر السعودي خلال الأسبوع الثاني من فبراير 2026، وذلك في الفترة من 8 إلى 14 فبراير، بعدما حقق أعلى إيرادات بين الأفلام المعروضة في صالات السينما المحلية، وفق الإحصائية الأسبوعية.

وسجلت دور العرض السعودية خلال الأسبوع ذاته إيرادات بلغت 11.9 مليون ريال، مقابل بيع 317.9 ألف تذكرة، مع عرض 65 فيلمًا متنوعًا.

وجاء فيلم «Crime 101» في المركز الثاني، فيما حل «Shelter» ثالثًا، و«Send Help» رابعًا، و«Hamnet» خامسًا ضمن قائمة أعلى 10 أفلام مبيعًا حسب إيرادات الأسبوع.

وفي بقية المراكز، احتل «Zootropolis 2» المرتبة السادسة، يليه الفيلم المصري «إن غاب القط» سابعًا، ثم «The Shining» ثامنًا، و«The Spongebob Movie: Search for Squarepants» تاسعًا، بينما جاء الفيلم المصري «طلقني» في المركز العاشر.

وتعكس الأرقام استمرار تنوع الخيارات السينمائية المعروضة في السوق السعودي، بين الإنتاجات الهوليوودية والعربية وأفلام الرسوم المتحركة، وسط إقبال جماهيري مستقر خلال الأسبوع الثاني من الشهر.