الفيصلي يعاقب الأنوار برباعية

حوّل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم تأخره بهدف أمام ضيفه الأنوار إلى انتصار كاسح 4ـ1 في المباراة التي جرت، الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

وسجل الفيصلي هدفين عن طريق البرازيلي أندرو موراتو، والمولدوفي لوفانور هنريكي هدفين في الدقيقتين 43 و47 ليقلب الطاولة على الأنور الذي افتتح النتيجة بهدف مبكر أحرزه البرازيلي مارلون سانتوس عند الدقيقة 8، قبل أن يعود موراتو ويوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 52، ويضيف الهندوراسي روميل كيوتو الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وجدد «عنابي سدير» من خلال هذا الفوز تفوقه على الأنوار في الموسم الجاري بعد أن كسبه 3ـ1 في الدور الأول، كما أنه استعاد توازنه بعد التعادل مع الوحدة 2ـ2 في الجولة الماضية، ليحصد ثلاث نقاط رفع بها رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس.

من جهته، عاد الأنوار إلى دوامة الهزائم بعد 3 انتصارات وتعادلين في آخر خمس جولات، وبذلك يتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الـ12.