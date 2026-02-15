أبها يحبط الوحدة.. ويحلق بالصدارة

أحكم فريق أبها الأول لكرة القدم قبضته على صدارة دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى بعد أن حول تأخره بهدف أمام ضيفه الوحدة إلى انتصار 2ـ1، الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة ضمن الجولة الـ22.

وتقدم الوحدة بهدف السبق عن طريق سلمان المؤشر في الدقيقة 13، لكن أبها نجح في قلب الطاولة على منافسه بعد تسجيله هدفين عبر البرتغالي الفونسو تايرا، والهولندي سيلا سو في الدقيقتين «45+7 و73».

وسجل الفريق الأبهاوي انتصاره العاشر تواليًا، رافعًا رصيده إلى 57 نقطة معززًا موقعه في الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد الوحدة عند 23 نقطة في المركز الـ13.