بمشاركة 40 لاعبا.. ختام بطولة الطيران الشراعي

اختتمت منافسات بطولة السعودية الأولى لرياضة الطيران الشراعي لعام 2026، في محافظة محايل عسير التي تبعد 80 كم شمال غرب مدينة أبها، بتنظيم من الاتحاد السعودي للطيران الشراعي خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير الجاري بمنطقة عسير.

وشهدت البطولة مشاركة 40 لاعبًا من مختلف مناطق السعودية، قدّموا مستويات فنية متميزة، عكست التطور الذي تشهده رياضة الطيران الشراعي، في أجواء تنافسية سادتها الروح الرياضية والحماس.