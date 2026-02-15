لارغيت يكشف لـ «الرياضية» عن نجم الأخضر.. ومستقبل الكرة السعودية

أكد المغربي ناصر لارغيت، المدرب الفني في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن كرة القدم لعبةٌ جماعيةٌ، لا يمكن اختزالها في لاعبٍ واحدٍ، مشدِّدًا على أن النجم الحقيقي، هو الفريق، وليس أي اسمٍ مهما كانت قيمته.

وفي حديثٍ خاصٍّ لـ «الرياضية»، أجرته معه الزميلة مريم مسيوب، قال لارغيت: «أنا شخصيًّا لا أؤمن أبدًا بنجمٍ واحدٍ داخل الفريق، لأن كرة القدم لعبةٌ جماعيةٌ، ولا يمكن للاعبٍ واحدٍ أن يُغيِّر نتيجة أي مباراةٍ. لا أحبُّ أن نقول هذا هو النجم، فالنجم الحقيقي هو الفريق، والمنتخب السعودي هو النجم، لأن العمل الجماعي هو الذي يصنع الفارق».

وأضاف: «السعودية أظهرت قدرتها على استقطاب لاعبين كبارٍ، واليوم هناك كثيرٌ من الأسماء المميزة في الدوري السعودي، وهذا يعكس حجم التطور الذي تعيشه كرة القدم هنا».

وعن اللاعبين المغاربة في السعودية، أجاب: «سعيدٌ بوجود ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، ويوسف النصيري، مهاجم الاتحاد، الذي اكتشفته عندما كان في سن الـ 12 في المغرب. متابعة المواهب في سنٍّ مبكِّرةٍ أمرٌ أساسٌ لصناعة المستقبل، والاستثمار في الفئات السنية، يُمثِّل حجر الأساس لأي مشروعٍ كروي ناجحٍ».

وأشار لارغيت إلى أن «السعودية أصبحت قوةً كرويةً كبرى، وتمتلك المؤهلات اللازمة للنجاح سواء من حيث البنية التحتية، أو المشروعات التي يتم تنفيذها على المستوى الرياضي والسياحي والاقتصادي».

وكشف عن أسباب قبوله المهمة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بقوله: «قبلت التحدي بالعمل مع الاتحاد السعودي بفضل رئيسه ياسر المسحل، فهو رئيسٌ كفؤ للاتحاد، وأيضًا بفضل فريق العمل الذي يقف خلف المشروع، ثم إن العمل يتم وفق رؤيةٍ واضحةٍ، وطموحٍ طويل المدى».

واختتم لارغيت حديثه بالتطرق إلى تجربة العيش في السعودية: «الحياة في السعودية تجربةٌ، تستحقُّ أن تعاش، فهذا بلدٌ يتطور، وينمو باستمرارٍ. زرت منطقة العُلا، وكانت رائعةً حقًّا، فهي منطقةٌ تاريخيةٌ، تتمتَّع بهدوءٍ مميَّزٍ، وأنصح أي شخصٍ في العالم بزيارتها، وهناك أيضًا عديدٌ من المشروعات الجميلة التي يتم تنفيذها هنا».