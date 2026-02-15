العلا يخطف المركز الثاني من الدرعية

قفز فريق العلا الأول لكرة القدم إلى المركز الثاني في ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على مضيفه الدرعية بنتيجة 3ـ1، الأحد، على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 22.

وضرب العلا بقوة منذ بداية المباراة، وباغت منافسه بهدف مبكر سجَّله الأرجنتيني كريستيان جوانكا بعد مرور 41 ثانية من انطلاقة اللقاء، وعزَّز تقدمه بهدف ثانٍ عبر البرازيلي ميشيل ديلجادو في الدقيقة «28»، وانتظر الدرعية حتى الدقيقة «56»، ليتمكن من تعديل النتيجة بواسطة الفرنسي جايتان لابورد، لكن العلا قضى على آماله في العودة بعد تسجيله هدفًا ثالثًا عبر الفتاح آدم في الدقيقة «86».

وبهذه النتيجة، واصل العلا تفوقه على الدرعية في الموسم الجاري بعد أن فاز عليه 2ـ1 في الدور الأول.

ورفع العلا رصيده إلى 46 نقطة، ليتقدم مركزًا في الترتيب ويصبح ثانيًا بفارق المواجهات المباشرة أمام الدرعية، الذي تراجع إلى المركز الثالث بالرصيد ذاته.