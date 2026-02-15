دورة روتردام.. دي مينور يحرز اللقب

أحرز الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف ثامنًا عالميًّا، الأحد، لقب دورة روتردام المفتوحة لكرة المضرب «500 نقطة» في محاولته الثالثة بفوزه الساحق على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم «6ـ3 و6ـ2».

وكان دي مينور خسر مرتين في النهائي أمام الإسباني كارلوس ألكاراس والإيطالي يانيك سينر على التوالي عامي 2024 و2025، لكنه هذه المرة استفاد من غياب المصنفين الأول والثاني عالميًّا ليحصد اللقب في روتردام، وهو اللقب الـ 11 في مسيرة دي مينور، والأول منذ فوزه بدورة واشنطن في يوليو الماضي، وسيرتقي من المركز الثامن إلى السادس في التصنيف العالمي، الإثنين.

وقدّم أوجيه-ألياسيم، ابن الـ 25 عامًا، كل ما يملك أمام منافسه الذي يكبره بعام، لكن الأسترالي امتص الضغط وهيمن على المباراة.