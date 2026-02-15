رايو يزيد أوجاع أتلتيكو بثلاثية

تلقى فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم هزيمته الثانية تواليًا في الدوري الإسباني، بعدما سقط أمام جاره ومضيفه رايو فايكانو 3-0، الأحد، ضمن المرحلة الرابعة والعشرين، ما أنهى عمليًا آماله الضئيلة المتبقية في المنافسة على اللقب.

وجرت المباراة على ملعب بوتاركي البلدي في ليجانيس، الذي يستخدمه نادي رايو فايكانو كخيار بديل نظرًا إلى استمرار سوء أرضية ملعب فاييكاس.

وأجرى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني تسعة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي اكتسحت برشلونة حامل اللقب 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا على ملعب ميتروبوليتانو.

وتأتي الخسارة أمام فايكانو قبل ثلاثة أيام من خوض نادي العاصمة مواجهة مهمة أمام كلوب بروج في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في بلجيكا الأربعاء.

وبات «روخيبلانكوس» يتأخر بفارق 15 نقطة عن جاره اللدود ريال مدريد المتصدر الموقت «60 نقطة» و13 نقطة عن برشلونة الثاني «58 نقطة»، وذلك قبل مواجهة الأخير أمام مضيفه جيرونا الإثنين مع فرصة استعادة الصدارة، ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن فياريال الثالث الذي يملك مباراة أقل.

وفي مباراة لعبت أمام مدرجات لم تمتلئ سوى بالنصف تقريبًا، فاجأ فايكانو، ضيفه بهدف أول في الدقيقة 40 عبر الجناح فران بيريس، مستفيدًا من انطلاقة للظهير الروماني أندري راسيو.

وأضاف أوسكار فالنتين الهدف الثاني بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس السلوفيني يان أوبلاك إثر تسديدة للقائد إيزي بالاسيون «45».

وفي الشوط الثاني، عزز المدافع السنغالي الشاب نوبل مندي برأسية تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث «76».

ورفع فايكانو الذي يشكو لاعبوه في الفترة الأخيرة من طريقة تعامل إدارة النادي معهم، رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر مع مباراة أقل، حيث يبتعد بفارق نقطتين فقط عن دائرة الخطر.