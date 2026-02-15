بـ«السلبية»الجيش المغربي يرافق الأهلي المصري

تعادل فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم مع ضيفه الجيش الملكي المغربي سلبيًا، الأحد، ليمنحه بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية لبلوغ دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا ​في ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

وكان الأهلي قد ضمن التأهل رسميًا قبل المباراة ودخل المواجهة من أجل حسم صدارة المجموعة.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 9 نقاط محتلًا المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر برصيد 10 نقاط، فيما حل يانج إفريكانز بطل تنزانيا في المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعد فوزه على شبيبة القبائل 3-0 في التوقيت ذاته.