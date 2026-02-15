أرسنال وليدز يتأهلان إلى المرحلة الخامسة من الكأس

تأهل فريقا أرسنال وليدز يونايتد إلى الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز الأول على ضيفه ويجان 4-0، فيما احتاج الثاني إلى ركلات الترجيح لتخطي برمنجهام الأحد.

وأجهز أرسنال على منافسه الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة برباعية في الشوط الأول من المباراة التي جرت على ملعب «الإمارات» في لندن العاصمة البريطانية.

تقدم الفريق اللندني بهدفي نونو مادويكي وجابرييل مارتينلي في الدقيقتين 11 و19، واستفاد من هدف ذاتي سجله جاك هانت لاعب ويجان بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 23، واختتم جابرييل جيسوس الرباعية في الدقيقة 27.

وفي مباراة ثانية، فاز ‌ليدز يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 على مضيفه برمنجهام سيتي، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل ​1-1 في ملعب سانت أندروز.

وفي وقت سابق الأحد، تأهل سندرلاند بالفوز على أوكسفورد يونايتد 1-0، وفولهام على ستوك سيتي بنتيجة 2-1، وولفرهامبتون على جريمسبي 1-0.