يايسله.. سيد الجولة الـ 22

استحوذ الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الأفضليَّةَ الفنيَّةَ في مبارياتِ الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي بعد أن قاد فريقه إلى الفوز على منافسه الشباب بنتيجةٍ كبيرةٍ 5ـ2، متفوِّقًا على مدربي الهلال، والنصر، والنجمة، والقادسية، وضمك، والاتحاد الذين حققوا انتصاراتٍ مهمةً.

وأكد خالد القروني، المدرب السعودي، أن يايسله عرف كيف يسيطر على مباراته مع الشباب، ويقدِّم مواجهةً كبيرةً بأداءٍ تكتيكي متفوِّقٍ، كما تميَّز بخلق أداءٍ تصاعدي للفريق، والتنويع في التسجيل.

وشدَّد القروني على أن الفوز بخمسة أهدافٍ، لم يكن السبب الوحيد لتفضيل يايسله على بقية مدربي الجولة، فهناك أيضًا الطريقة التي نجح في تحقيق الفوز بها، وأداء اللاعبين العالي، والتكتيك الذي فرضه المدرب عليهم، وهو ما رجَّح كفَّته، خاصَّةً على الإيطالي سيميوني إنزاجي، مدرب الهلال، الذي قدَّم مباراةً كبيرةً تكتيكيًّا أمام الاتفاق.