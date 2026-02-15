الرئيسية / الصورة .. قصة

الهلال يتأهب

2026.02.15 | 10:43 pm
اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم تحضيراته، الأحد، تأهبًا للقاء الوحدة الإماراتي، الإثنين، على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي - الهلال) الهلال يتأهب

