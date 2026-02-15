الهلال يتأهب

اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم تحضيراته، الأحد، تأهبًا للقاء الوحدة الإماراتي، الإثنين، على ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي - الهلال)