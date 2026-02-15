اتفاقية تعاون تعزز البحث الرياضي

وقّع الاتحاد السعودي للجوجيتسو وكلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اتفاقية تعاون مشترك، تهدف إلى تفعيل البرامج التعليمية والتدريبية المشتركة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار في المجال الرياضي، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم الحراك الرياضي في السعودية.

وتركز الاتفاقية على دعم التطوير المهني في علوم الرياضة، وتمكين القيادات الرياضية النسائية، وتوسيع فرص الاستثمار والتطوير الرياضي، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجانبين في الجوانب الأكاديمية والتطبيقية.

وتتضمن مجالات التعاون تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المتبادلة، وتقديم الاستشارات العلمية في علوم الرياضة، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية والرياضية، إضافة إلى الشراكة في الأبحاث المتخصصة بالحركة والنشاط البدني، إضافة إلى مجالات أخرى.