المقبل يتوّج أبطال الطائرة الشاطئية في جدة

توَّج وليد بن علي المقبل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، الأحد، الفرق الفائزة في بطولة المملكة للأندية للكرة الطائرة الشاطئية، التي نُظِّمت منافساتها في ساحة النورس بواجهة روشن البحرية في محافظة جدة، خلال الفترة من 8 إلى 15 فبراير الجاري، بمشاركة 120 لاعبًا من 61 فريقًا في جميع الفئات.

وحصد فريق العلا الأول للكرة الطائرة الشاطئية «أ» للرجال الميدالية الذهبية لبطولة المملكة للأندية بعد انتصاره على نظيره العلا «ب» الذي اكتفى بالميدالية الفضية، فيما نال الابتسام الميدالية البرونزية بعد انتصاره على الفيحاء «ب» في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي فئة السيدات، تُوِّج فريق العلا بالميدالية الذهبية، وحلَّ القادسية وصيفًا بالميدالية الفضية، وجاء البجادية في المركز الثالث محققًا البرونزية.

ونال فريق الخليج ذهبية منافسات فئة الشباب بعد فوزه على الاتحاد الذي حصد الفضية، فيما حقق الشباب الميدالية البرونزية في المنافسة ذاتها.