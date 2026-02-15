الهلال يستقطب 22 موهبة

أعلن نادي الهلال، الأحد، تجديد وتوقيع عقودٍ احترافيةٍ مع 22 لاعبًا في فريق تحت 21 عامًا لكرة القدم.

وأوضح النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم المواهب الشابة، وتعزيز استقرار الفريق، مشددًا في الوقت ذاته على حرص إدارة النادي على دعم الفئات السنية، وتمكين اللاعبين من مواصلة تطوير مستوياتهم الفنية، بما يسهم في رفد الفريق الأول بالعناصر المميزة مستقبلًا.

وضمَّت قائمة اللاعبين الذين تمَّ التوقيع والتجديد معهم: سامر النعمي، أحمد حمزة، لؤي العبيدي، مصطفى حسانين، يوسف الشراري، بدر هبة، أحمد بن حميد، سعد المطيري، فهد فلاتة، علي المهداوي، سعود هارون، عبد العزيز جرموش، عبد العزيز بن معمر، خالد اللحيان، إبراهيم الهملان، عبد الله الزيد، تركي الغميل، عبد الإله الغامدي، صالح برناوي، علي آل سعيد، ريان الغامدي، ومحمد الزيد.