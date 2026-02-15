في الرمق الأخير.. لايبزيج يحبط فولفسبورج

خطف فريق لايبزيج الأول لكرة القدم نقطةً ثمينةً من أمام ضيفه فولفسبورج بعد أن فرض التعادل عليه في الدقائق الأخيرة 2ـ2، لكنَّه أهدر فرصة العودة إلى مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا، الأحد، في ختام الجولة الـ 22 من الدوري الألماني.

ومنح هدف براجان جرودا في الدقيقة 88 نقطةً للفريق المضيف، الذي تأخَّر بهدف الجزائري محمد عمورة "52"، قبل أن يدرك الإيفواري يان ديوماندي التعادل للايبزيج 1ـ1.

وأعطى السويدي ماتياس سفانبيرج في الدقيقة 78 التقدم لفولفسبورج، الذي اعتقد أنه يتوجَّه لحصد النقاط الثلاث قبل أن يُخالف جرودا التوقُّعات.

وحافظَ لايبزيج على المركز الخامس برصيد 40 نقطةً، متأخرًا بفارق نقطتين عن شتوتجارت، صاحب المركز الرابع، الفائز على كولن 3ـ1، السبت.

وفي مباراةٍ ثانيةٍ، عمَّق أوجسبورج جراح ضيفه هايدنهايم، متذيل الترتيب، بفوزه عليه بهدفٍ، سجله مهاجمه الفرنسي ألكسيس كلود موريس من ركلة جزاءٍ "80".

ولم يذق هايدنهايم طعم الفوز في مبارياته التسع الأخيرة حيث تعرَّض خلال هذه السلسلة لسبعِ هزائمَ، منها أربعٌ تواليًا في مبارياته الأخيرة، مقابل تعادلين، ليتجمَّد رصيده عند 13 نقطةً في المركز الـ 18.

في المقابل، يقبع أوجسبورج، الذي حقق فوزه السابع الموسم الجاري، في المركز الـ 11 برصيد 25 نقطةً.