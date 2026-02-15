المصري يرفض التوقف ويسابق الزمن

كشف مصدرُ خاصٌّ لـ «الرياضية» عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان ماجد المصري، مبينًا أنه تعرَّض لإصابةٍ مفاجئةٍ خلال تصوير أحد المشاهد بفيلا في منطقة الهرم حيث وقعت الإصابة أثناء تنفيذه مشهدَ "أكشن"، أصرَّ الفنان على أدائه بنفسه دون الاستعانة ببديلٍ «دوبلير» رغبةً منه في منحه واقعيةً أكبر.

وعلى الرغم من أن الإصابة استدعت توقف التصوير 24 ساعةً للراحة والاطمئنان الطبي عليه إلا أن المصري عاد سريعًا إلى "البلاتوه" لاستكمال مشاهده، واللحاق بالسباق الرمضاني، متجاوزًا العارض الصحي البسيط.

وفي خطوةٍ لتعزيز الهوية البصرية للعمل، وبعيدًا عن الجدل الذي أثاره "البوستر" الأول، طرحت الشركة المنتجة "بوسترًا" رسميًّا جديدًا، يجمع تسعةً من أبطاله داخل مكتبٍ في قصرٍ فخمٍ حيث تعمَّد صُنَّاع المسلسل إبراز ملامح الغضب والترقُّب على وجوه النجوم في إشارةٍ رمزيةٍ للصراعات العائلية العنيفة، وتداخل المصالح التي ستقود الأحداث.

ويأتي هذا التصميم المبتكر، ليقطع الطريق على اتهامات التقليد التي طالت الملصق السابق، مبرزًا الأجواء المشحونة، و"تيمة" الانتقام التي تُميِّز قصة العمل.

والمسلسل من بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، نيرمين الفقي، إيمان يوسف، وأمل بوشوشة، وعددٍ كبيرٍ من الفنانين، ويُعدُّ من أضخم الإنتاجات الدرامية المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل.