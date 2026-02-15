الشباب يمنع دخول ألجواسيل

تصاعدت الأزمة داخل نادي الشباب عقب خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلي 2ـ5، الجمعة، على ملعب «SHG أرينا» ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.

وكشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن أن الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب الفريق، توجَّه، السبت، إلى مقر النادي لقيادة التدريبات، لكنَّه فوجئ برفض قيادته، هو وطاقمه، الحصة من قِبل مسؤولي الشباب، وإبلاغه بقرار إقالته، وأن الخطاب الرسمي على مكتبه.

وحسبَ المصادر ذاتها، أبلغ ألجواسيل إدارة النادي بأنه سيُراجع الخطاب مع وكيل أعماله قبل اتخاذ موقفه النهائي، في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين.

وعاد المدرب، الأحد، إلى مقر النادي، وأكد للمسؤولين ضرورة التواصل مع وكيله، وسداد كامل مستحقات عقده المتبقي، الذي يمتدُّ نحو عامٍ ونصف العام.

وأشارت إلى أن الإسباني يشعر بغياب التقدير داخل النادي، ويعدُّ طريقةَ التعامل معه غير مناسبة سواء في اللقاءات الإعلامية، أو داخل غرفة الملابس خلال آخر مباراتين من قِبل عبد العزيز المالك، رئيس النادي، ما جعله يتمسَّك برواتبه جميعها دون أي تنازل حتى الآن.

وكان ألجواسيل تخلَّف عن حضور المؤتمر الصحافي عقب الخسارة الثقيلة أمام الأهلي. ومنذ توليه المهمة، الصيف الماضي، قاد المدرب الفريق العاصمي في 24 مباراةً، حقق خلالها ستة انتصاراتٍ، وتعادل في سبعٍ، مقابل 11 خسارةً. وفي تطورٍ موازٍ، كلَّفت إدارة الشباب عبد الله المطيري، مدرب فئة تحت 17 عامًا، بالإشراف مؤقتًا على الفريق الأول، في انتظار اتضاح الصورة النهائية خلال الأيام المقبلة. إلى ذلك تواصلت “الرياضية” مع محمد الشهري، المتحدث الرسمي باسم النادي، بشأن الخبر، لكنَّه رفض التعليق، مفضِّلًا إحالة الأمر إلى المالك، رئيس النادي. وبدورها، خاطبت “الرياضية” رئيس النادي، لكنَّه لم يرد على أي من الرسائل حتى موعد إعداد هذا الخبر. ويحتل الشباب المركز الـ 14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطةً، جمعها من أربعة انتصاراتٍ، وسبعة تعادلات، مقابل عشر هزائم.