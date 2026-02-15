فان دايك: صلاح مهم في ليفربول

شدد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، على الأهمية المستمرة التي يمثلها النجم الدولي المصري محمد صلاح لحامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في سعيه لتحقيق النجاح الموسم الجاري.

وقدم صلاح أحد أفضل مبارياته في موسم مخيب للآمال حتى الآن، حيث سجل ركلة جزاء وصنع هدفًا آخر في فوز ليفربول الكبير 3-0 على ضيفه برايتون، السبت الماضي، في الدور الرابع لبطولة كأس إنجلترا.

وجاء ذلك بعد أن أعرب صلاح علنًا عن استيائه، وألمح إلى توتر علاقته بالهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، مما أثار الشكوك حول مستقبله مع الفريق.

وقال فان دايك: «أعتقد أن مو لا يزال لاعبًا مهمًا للغاية بالنسبة لنا. فهو لا يزال قائدًا، ومن المهم بالنسبة لي شخصيًا، كقائد، أن يكون حاضرًا في الملعب، فوجوده يفيد الفريق».

وأضاف النجم الهولندي: «إنه دائمًا يقدم للفريق أكثر من مجرد الأهداف. من الواضح أن التركيز منصب حاليًا على أهدافه، وهذا جزء من حياته أيضًا، لأنه يضع معايير عالية جدًا، ولذلك عندما لا يسجل بالقدر الكافي، يتعرض للانتقاد».

وأوضح فان دايك في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: «بالنسبة لنا، لم يتغير شيء، جميعنا نريده أن يسجل، وجميعنا نريد أن نحقق نتائج جيدة كفريق، لكن الموسم لم يكن سهلًا، والشيء الوحيد الذي يمكننا فعله، نحن وهو، هو الاستمرار في بذل الجهد ومحاولة أن

نكون مؤثرين».

واختتم قائد ليفربول حديثه قائلًا: «أريد دائمًا أن يبقى مو لأنني صديق مقرب منه، وقد مررنا معًا بلحظات التوفيق وعدم التوفيق لأعوام طويلة».