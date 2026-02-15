بعد 4 عقود في بلاط صاحبة الجلالة.. القبيع يرحل

غادر الحياة الصحافي عبد الله القبيع، الأحد، بعد مسيرة صحافية امتدت لأكثر من أربعة عقود، تنقّل خلالها بين عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، وترك بصمته في غرف التحرير التي عمل بها.

وبدأ القبيع رحلته المهنية في سبعينيات القرن الماضي في جريدة عكاظ، قبل أن تتسع تجربته خارج حدود الوطن، إذ عمل في صحيفة «الشرق الأوسط» بمقرها الرئيس في لندن بين عامي 1989 و2005، وشغل خلالها مناصب تحريرية عدة من بينها محرر وسكرتير للتحرير ومدير للتحرير.

كما تولّى لاحقًا مناصب قيادية في مؤسسات صحافية أخرى، من بينها نائب رئيس تحرير صحيفة «الوطن» ورئاسة تحرير مجلة «رؤى»، إلى جانب مساهماته في إعداد برامج إعلامية عبر قناتي MBC وART، جامعًا بين الصحافة المكتوبة والعمل التلفزيوني.

وعُرف القبيع بهدوئه المهني ووفائه للمهنة التي ظل يعدها رسالة ومسؤولية، مستحضرًا دومًا محطات بداياته بوصفها الأساس الذي بنى عليه تجربته الطويلة.