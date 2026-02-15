نابولي يرفض الخسارة أمام روما

خيّم التعادل الإيجابي 2-2 على مواجهة فريق نابولي الأول لكرة القدم وضيفه روما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، الأحد.

بدأت المباراة بتقدم روما عن طريق دونييل مالين الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة السابعة، لكن نابولي لم يستسلم وعاد ليعادل النتيجة عبر ليوناردو سبينازولا في الدقيقة 40، انتهى عليه الشوط الأول

وفي الشوط الثاني عاد مالين بهدف شخصي ثانٍ له ولفريقه روما عند الدقيقة 71، قبل أن يدرك نابولي التعادل عن طريق ألسون سانتوس عند الدقيقة 82.

حاليًا، يحتل نابولي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بينما يحل روما في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.