الهلال.. التاريخ أبيض أمام الوحدة

يستضيف ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، الإثنين، مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم مع ضيفه الوحدة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدخل الهلال اللقاء محتلًا صدارة ترتيب مجموعة الغرب برصيد 19 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادل وحيد، بينما يوجد الوحدة في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد تحقيقه 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

تاريخيًا، تواجه الفريقان في دوري أبطال آسيا 4 مرات سابقة، حيث حقق الهلال الفوز في مباراة، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، ولم يسبق للوحدة تحقيق الانتصار على الهلال في هذه المسابقة، وسجل الهلال خلال تلك اللقاءات 4 أهداف مقابل 3 للفريق الإماراتي.

وعلى صعيد المنافسات المحلية، خاض الهلال آخر مبارياته في دوري روشن السعودي أمام الاتفاق وحقق الفوز بهدفين نظيفين، في حين تعادل الوحدة الإماراتي في آخر ظهور له بالدوري المحلي أمام البطائح 2ـ2.

وفي المسابقة القارية، شهدت الجولة السابعة تعادل الهلال مع شباب الأهلي دبي دون أهداف، بينما انتهت مباراة الوحدة الماضية في البطولة الآسيوية بالتعادل أيضًا أمام الأهلي بالنتيجة ذاتها، ما ضمن للفريقين رسميًا التأهل إلى دور الستة عشر.

ويتصدر الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش قائمة هدافي الهلال في النسخة الجارية من البطولة برصيد 3 أهداف، وفي المقابل يبرز كايو كانيدو كأفضل مسجل للوحدة في البطولة الآسيوية برصيد 3 أهداف أيضًا.