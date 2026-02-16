التحدي الثاني يجمع الأهلي وشباب أهلي دبي

يستضيف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الإثنين، نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي على ملعب الإنماء في جدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدخل الأهلي اللقاء محتلًا المركز الثاني في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 14 نقطة، حصدها من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، في حين يوجد شباب الأهلي في المركز السادس برصيد 11 نقطة، حصدها من الانتصار في 3 مباريات والتعادل في مباراتين وخسر مثلها.

تاريخيًّا لعب أخضر جدة 26 مواجهة أمام الأندية الإماراتية في البطولات الآسيوية، فاز خلالها في 13 مباراة منها اثنتان بركلات الترجيح، وتعادل في 8 مباريات وخسر 5، بينها لقاء وحيد أمام شباب أهلي دبي في دور الـ 16 من نسخة 2020 كسبه القطب الجداوي بركلات الترجيح 5ـ4.

محليًّا، خاض الأهلي آخر مبارياته في دوري روشن أمام فريق الشباب وانتهت بانتصاره بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما تغلب شباب الأهلي الإماراتي في آخر ظهور له بدوري أدنوك للمحترفين على نظيره الشارقة 4ـ1.

وبالعودة إلى البطولة الآسيوية، فقد شهدت الجولة السابعة تعادل الأهلي مع الوحدة الإماراتي سلبًا، بينما تعادل شباب الأهلي في مباراته الماضية أمام الهلال السعودي بالنتيجة ذاتها.

ويتقاسم الثنائي الفرنسي إنزو ميلوت والجزائري رياض محرز صدارة قائمة هدافي الأهلي في البطولة الجارية برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وفي الجانب المقابل، يبرز المهاجم البرازيلي برينو كاسكاردو كأفضل مسجل لشباب الأهلي الإماراتي في النسخة الجارية برصيد هدفين.

وتعد هذه المواجهة حاسمة لتأكيد مراكز التأهل الرسمية إلى دور الـ16، إذ يسعى الأهلي إلى ضمان الوصافة خلف الهلال المتصدر، فيما يطمح شباب الأهلي لتحسين ترتيبه لتجنب المواجهات الصعبة في الأدوار الإقصائية المقبلة.