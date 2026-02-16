نيمار يعود بعد جراحة الركبة

عاد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق سانتوس الأول لكرة القدم، صباح الإثنين، إلى الملاعب، بعد غياب بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة اليسرى.

ودخل المهاجم البالغ 34 عامًا من دكة البدلاء مع انطلاق الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد فيلو كلوب ضمن بطولة «باوليستا» والتي انتهت بفوز سانتوس 6ـ0.

وفي أول ظهور له منذ ديسمبر الماضي، قدّم نيمار بعض اللمحات من مهارته المعهودة، في المباراة كان سانتوس متقدّمًا فيها 3ـ0 مع نهاية الشوط الأول.

وعانى نيمار موسمًا صعبًا مع سانتوس بسبب الإصابات المتكرّرة، منذ انضمامه إليه عقب رحيله عن الهلال السعودي العام الماضي، لكنه لعب دورًا محوريًا في بقاء الفريق ضمن أندية الدرجة الأولى، كما توصّل إلى اتفاق لتجديد عقده مع سانتوس حتى نهاية 2026.

ويُعد نيمار الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفًا، متقدّمًا بهدفين على بيليه، بالرغم من عدم خوضه أيّ مباراة مع «السيليساو» منذ أكثر من عامين.

وتعود آخر مواجهة لنيمار بقميص المنتخب البرازيلي إلى 17 أكتوبر 2023، حين تعرّض لإصابة خطيرة في الركبة أمام الأوروجواي.

ولم يستدعِه حتى الآن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، الذي تولّى مهامه يونيو الماضي، على رأس المنتخب الفائز خمس مرات بكأس العالم.

ويخوض المنتخب البرازيلي أولى مبارياته في المونديال 13 يونيو المقبل ضد المغرب، قبل مواجهة هايتي في 19 من الشهر ذاته، ثم إسكتلندا في 24.

ويواجه «السيليساو» فرنسا وكرواتيا في مباراتين تجريبيتين في أمريكا خلال مارس المقبل.