رينارد يدرس الخيارات.. والتجمع في الدوحة

يطير لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، كل من مدينته 22 مارس المقبل إلى الدوحة من أجل تنظيم معسكر تحضيري خاص بكأس العالم يمتد 8 أيام، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه، أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، يدرس الخيارات الفنية المتاحة قبل اعتماد قائمته خلال فترة التوقف الدولي التي يواجه فيها تجريبيًا مصر 26 مارس، ثم يلتقي صربيا 30 من الشهر ذاته، مبينًا أنه لن يكون هناك تجمعًا داخليًا قبل معسكر الدوحة القطرية.

وشهدت الفترة الماضية تحركات مكثفة من الجهاز الفني المساعد لرينارد في مختلف مناطق السعودية، عبر اجتماعات مباشرة مع اللاعبين المرشحين لتمثيل «الأخضر» في كأس العالم 2026.

وتركزت الاجتماعات على أهمية المرحلة الحالية، وضرورة رفع درجات التركيز الفني والبدني، إلى جانب الالتزام بالبرامج الصحية والغذائية المعتمدة، ومراجعة المؤشرات البدنية لكل لاعب بما يعزز الجاهزية قبل الاستحقاقات المقبلة.

ويأتي «الأخضر» في المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب إسبانيا، الأوروجواي، والرأس الأخضر.