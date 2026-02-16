إحالة ملف الأهلي إلى لجنة التأديب

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إحالة أحداث مباراة فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، والجيش الملكي المغربي (0-0)، الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة «الأخيرة» من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا إلى لجنة التأديب للتحقيق فيها.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانًا صحافيًا رسميًا، الإثنين، أدان فيه بشدة ما وصفه بـ«الأحداث غير المقبولة» التي وقعت خلال المباراة، مؤكدًا أنه أحال الملف بالكامل إلى اللجنة التأديبية لاتخاذ الإجراءات القانونية والمناسبة بحق المسؤولين عن تلك التجاوزات.

وجاء هذا القرار بعدما أعلن نادي الجيش الملكي تقدمه بشكوى رسمية إلى «كاف»، احتجاجًا على ما تعرضت له بعثته وجماهيره من مضايقات وتجاوزات من قبل جماهير النادي الأهلي أثناء سير اللقاء.

وتترقب الأوساط الرياضية في القارة السمراء القرارات التي ستصدر عن لجنة التأديب، والتي تحتمل عقوبات مالية أو الحرمان من الجماهير في الأدوار المقبلة، خاصة وأن المباراة كانت حاسمة في ترتيب المجموعة.

وشدد «كاف» على ضرورة الالتزام بالروح الرياضية وضمان سلامة كافة عناصر اللعبة في البطولات الإفريقية، داعيًا الأندية المنظمة إلى توفير الحماية اللازمة للفرق الضيفة لتجنب مثل هذه التحقيقات التأديبية مستقبلًا.