قبل الهلال.. من هو ميلانيتش مدرب الوحدة الجديد؟

ولد داركو ميلانيتش في إيزولا، جنوب غرب سلوفينيا، في ديسمبر 1967.

احترف في صفوف بارتيزان الصربي خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، كما لعب مع شتورم جراتس النمساوي حتى عام 2000، قبل اعتزاله كرة القدم وتحوله إلى التدريب.

في 2 فبراير 2026، عاد المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش إلى فريق الوحدة الإماراتي الأول لكرة القدم من جديد، بعد أن قاده من قبل خلال موسم 2024ـ2025.

ودشن داركو سريعًا مشواره التدريبي مع بريمورجي السلوفيني عام 2004، ثم جيوركا حتى عام 2007، قبل أن يحصل على فرصة عمره بقيادة فريق ماريبور، أحد أقوى أندية سلوفينيا، خلال الفترة من 2008 وحتى 2013، ثم من 2016 وحتى 2020.

وحقق ميلانيتش 12 بطولة محلية مع ماريبور، إذ توج بلقب الدوري السلوفيني 6 مرات، وكأس سلوفينيا 4 مرات، وكأس السوبر مرتين، ليقدم نفسه كأحد أفضل مدربي سلوفينيا في الأعوام الأخيرة.

وعلى الرغم من نجاحاته الكبيرة في بلاده، إلا أن داركو لم يحقق النجاح المنشود خارج سلوفينيا، إذ اكتفى بتجارب قصيرة وخجولة، حين قاد ليدز يونايتد الإنجليزي عام 2014 دون أن يترك أي بصمة، كما درب بافوس القبرصي موسم 2021 ـ2022، ثم فريق أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي عام 2022.

داركو توجه إلى منطقة الخليج ليقود بني ياس ثم الوحدة، قبل أن يبتعد عن التدريب لفترة قصيرة، ويعود إلى الوحدة.

ولم يحقق ميلانيتش أي فوز مع الوحدة حتى الآن بعد أول مباراتين، إذ اكتفى بتعادل إيجابي ضد البطائح محليًا بنتيجة 2ـ2، إضافة إلى تعادل سلبي بنتيجة 0ـ0 أمام أهلي جدة في الجولة الماضية من بطولة نخبة آسيا، قبل مواجهة الهلال في ختام مرحلة الدور الرئيس من البطولة القارية، الإثنين.