كونتي: واجهنا روما على الطراز الإنجليزي

يرى أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم، أنه كان يستحق أكثر من مجرد التعادل بهدفين لمثلهما أمام روما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المحلي.

ووصف كونتي اللقاء لمنصة «دازن إيطاليا» الإثنين، بأنه كان بمثابة «مباراة على الطراز الإنجليزي» بسبب الضغط المتبادل من كلا الطرفين، مشيرًا إلى أن مصير الفريق في التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل سيتحدد بناءً على ما سيقدمه في المباريات الـ13 المتبقية من الدوري الإيطالي.

وأثنى كونتي على دعم جماهير فريقه، قائلًا :«يجب أن نشكر المشجعين، فليس من المسلم أن يقدروا ما نقوم به الموسم الجاري، ورسالتهم بأننا نقاتل ولا نستسلم هي رسالة رائعة للاعبين الذين أعرف جيدًا ما مروا به في الأشهر الأخيرة».

ونجح نابولي في العودة مرتين بعد تأخره بهدفي دونييل مالين، وسجل ليوناردو سبيناتزولا، الهدف الأول بعد اصطدام كرته باللاعب نيكولو بيسيلي، قبل أن يدرك الوافد الجديد أليسون سانتوس التعادل في وقت قاتل بعد تمريرة من زميله الشاب جيوفاني.

وأكد كونتي أن العودة أمام روما ليست بالأمر الهين، مضيفًا :«العودة مرتين أمام روما ليست بالأمر الهين، وأعتقد أننا لو كنا في مباراة ملاكمة لفزنا فيها بالنقاط، نحن نبني مستقبلنا الآن، ولن يكون الأمر سهلًا لأن الفرق الأخرى في السباق تمتلك الموارد والخبرة، لكننا نتجاوز حدودنا».

وفيما يخص إصابة أمير رحماني، مدافع نابولي، أشار المدرب الإيطالي إلى عدم معرفته بحالته، مشيرًا إلى أن إصابته لا تشكل فارقًا كبيرًا، مبينًا أن جٌل اهتمامه في الوقت الحالي ينصب على المباريات فقط.