بيرجوين يقود الاتحاد أمام السد

تقدم الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، قائمة الأسماء المغادرة إلى الدوحة العاصمة القطرية، الإثنين، استعدادًا للمشاركة أمام السد، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وضم البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق الجداوي 12 لاعبًا أجنبيًا وهم: الصربي بريدراج رايكوفيتش والألباني ماريو ميتاي والبرتغالي دانيلو بيريرا، والمالي محمدو دومبيا، والبرازيلي فابينيو تفاريس، والجزائري حسام عوار، والمغربي يوسف النصيري، والبرتغالي روجر فيرنانديز، والنيجيري إلينيخينا وكيلر، والكاميروني ستيفان كيلر، والصربي يان كارلو سيميتش بجانب الهولندي ستيفن بيرجوين.

واستبعد المدرب البرتغالي من قائمة الأسماء المغادرة الفرنسي موسى ديابي للإصابة التي منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية، الأحد.

وانضم بيرجوين إلى زملائه في التدريبات قبل مباراة الفيحاء الماضية، بعد اكتمال برنامجه العلاجي عقب معاناته من إصابة في عضلة الساق لحقت به خلال مواجهة الاتفاق ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وحالت دون مشاركته في 6 مباريات بالدوري، إضافة إلى مواجهة وحيدة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وغادرت بعثة الاتحاد، الإثنين، إلى الدوحة العاصمة القطرية، على أن يجري تدريبًا أخيرًا على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد.

وضمن الاتحاد التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة بعد الفوز على الغرافة بنتيجة كبيرة قوامها 7ـ0، الثلاثاء الماضي، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات، وثلاث خسائر.