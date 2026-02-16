جاسبريني: مالين ضالة «الذئاب»

أكد جيان بييرو جاسبريني، مدرب فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم، أنه كان بإمكان فريقه حصد نقاط أكثر لو انضم المهاجم الهولندي دونيل مالين إلى صفوف «الذئاب» في وقت مبكر من الموسم الجاري، وذلك عقب التعادل بنتيجة 2ـ2، مع نابولي ضمن منافسات الدوري المحلي.

وقال جاسبريني في المؤتمر الصحافي عقب المباراة : «مقتنع دائمًا أن دونييل مالين يمتلك الخصائص المثالية، مهاجم متكامل وسريع، ولو كان معنا منذ النصف الأول من الموسم لكان رصيدنا من النقاط أعلى بكثير حاليًا، لكن النهج العام للفريق كان ثابتًا دائمًا».

وشهدت المباراة أداءًا قويًا من قبل مالين الذي أحرز هدفي روما، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في أول 4 مباريات له في الدوري الإيطالي، بينما تعادل نابولي مرتين عبر ليوناردو سبيناتزولا وأليسون سانتوس.

كما أشاد جاسبريني بشجاعة مالين في تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح أمام الحارس ميلينكوفيتش سافيتش، الذي يتميز بصد العديد من الركلات، مضيفًا :«كانت ركلة جزاء مهمة للغاية، ورأيته في التدريبات ينفذ الركلات الحرة وركلات الجزاء بشكل جيد، سددها بقوة ودقة أمام حارس صعب، أحسن صنعًا».

وأبدى جاسبريني ندمه على إهدار الفوز في اللحظات الأخيرة كما حدث في مباريات كبرى سابقة، مبينًا أن الفريق تطور في الدور الثاني، متابعًا :«كان أداؤنا أفضل في النصف الثاني من الموسم، لأننا أجبرنا ميلان والآن نابولي على التعادل، وخرجنا من المباراتين مع شعور بالندم لأننا كنا قريبين جدًا من الفوز».