مينور يتقدم.. وفيكتوريا تدخل الـ 10

استعاد الأسترالي أليكس دي مينور، لاعب التنس المتوَّج، الأحد، في روتردام بأول ألقابه داخل قاعة، أفضل مركز في مسيرته بصعوده مركزين إلى السادس في تصنيف اللاعبين المحترفين الصادر، الإثنين، بينما احتفظ الإسباني كارلوس ألكاراز بالصدارة أمام الإيطالي يانيك سينر الثاني، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، ثالثًا.

وتراجع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، الخاسر في نهائي الدورة الهولندية، مركزًا واحدًا وأصبح سابعًا، والأمر ذاته بالنسبة للأمريكي تايلور فريتز «الثامن» الذي خسر بدوره نهائي دورة دالاس أمام مواطنه بن شيلتون.

وحقّق الإيطالي لوتشانو دارديري، وصيف بطل الدورة الأرجنتينية، تقدّمًا بمركزين وصار في المركز الحادي والعشرين، وهو أفضل تصنيف في مسيرته عند سن الرابعة والعشرين.

ولدى السيدات، دخلت الكندية فيكتوريا مبوكو، للمرة الأولى نادي العشر الأوليات بارتقائها ثلاثة مراكز، وأصبحت عاشرة بعد بلوغها نهائي دورة الدوحة للألف نقطة، والتي أحرزت لقبها التشيكية كارولينا موخوفا، الصاعدة إلى المركز الحادي عشر.

وواصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا تصدّر التصنيف العالمي أمام البولندية إيجا شفيونتيك، وكلتاهما لم تشاركا في دورة الدوحة، فيما احتفظت الكازاخستانية إلينا ريباكينا بالمركز الثالث، والتي ودعّت الدورة القطرية من ربع النهائي أمام فيكتوريا.

أما الأمريكية أماندا أنيسيموفا، حاملة اللقب في الدوحة العام الماضي، فتراجعت مركزين وأصبحت في المرتبة السادسة، ما فسح المجال أمام مواطنتيها كوكو جوف وجيسيكا بيجولا للتقدّم إلى المركزين الرابع والخامس تواليًا.