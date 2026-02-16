الأهلي.. يايسله يبعد كيسيه وإيبانيز

يتجه الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى وضع الإيفواري فرانك كيسيه، والبرازيلي روجير إيبانيز في مقاعد البدلاء أمام شباب الأهلي الإماراتي، ضمن الجولة الأخيرة من الأدوار التمهيدية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المدرب الألماني يفضل منح كيسيه وإيبانيز مزيدًا من الراحة بعد ضمان التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة القارية.

وأبعد المدرب الألماني السنغالي إدوارد ميندي حارس المرمى الأساسي عن المباراة من أجل منحه مزيدًا من الراحة، إضافة إلى المدافع التركي ميريح ديميرال لمواصلته برنامجه التأهيلي وعدم دخوله تدريبات فريقه الجماعية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في سلم ترتيب دوري أبطال آسيا برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات، وتعادلين، وخسارة واحدة، وبفارق خمس نقاط عن الهلال المتصدر.