«تويستد مايندز» يخطف لقب البطولة التحضيرية

توّج فريق «تويستد مايندز» للألعاب الإلكترونية، بالبطولة التحضيرية للعبة «Overwatch2» في نسختها الأولى، المنظمة من قبل شركة «Blizzard».

ونُظمت البطولة التحضيرية، ضمن إطار سلسلة بطولات أبطال أوفرواتش «OWCS»، كمرحلة تمهيدية قبل انطلاق الموسم الرسمي لعام 2026.

وتهدف البطولة إلى تجهيز الفرق فنيًا وتكتيكيًا، واختبار مستواها قبل بداية المنافسات الأساسية.

ولُعبت منافسات البطولة في سول، العاصمة الكورية الجنوبية خلال الفترة من 8 إلى 15 فبراير الجاري.

وشهدت البطولة مشاركة 12 فريقًا من مختلف مناطق العالم، تشمل فرقًا من أمريكا الشمالية، وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، والصين، إضافة إلى فريق من اليابان. وتعتمد البطولة نظام الإقصاء المباشر، وتُعد فرصة مهمة للفرق لتجربة الخطط والتحديثات الجديدة، ومواجهة فرق عالمية قبل انطلاق المرحلة الأولى من الموسم الرسمي.