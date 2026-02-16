«فورمولا 1».. مروان يشارك في جدة

أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، الإثنين، انضمام الفنان المصري مروان موسى إلى قائمة العروض الترفيهية المصاحبة لجائزة السعودية الكبرى Formula1 stc لعام 2026، إذ سيحيي حفلًا غنائيًا في منطقة المشجعين 19 أبريل 2026.

وتعود قمة رياضة المحركات العالمية إلى جدة، موطن أسرع حلبة شوارع في العالم، خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2026، وبات السباق الليلي السنوي على حلبة كورنيش جدة المطلة على ساحل البحر الأحمر، محطة بارزة تجمع بين السرعات القياسية، والعروض الترفيهية العالمية مقدمة تجربة متكاملة للجماهير.

ويعد مروان موسى مغني راب ومنتجًا موسيقيًا مصريًا، يقدم أعمالًا تمزج بين الهيب هوب والموسيقى الإلكترونية «EDM Trap»، إذ يعد من أبرز الأسماء في مشهد الهيب هوب المصري، وعُرف بإسهاماته في إعادة صياغة موسيقى الراب العربية من خلال أسلوبه السردي.

ولاقت أعماله انتشارًا واسعًا بين الجماهير، وبالتحديد ألبومه الشخصي «The Man Who Lost His Heart»، محققًا أرقام مشاهدات واستماع قياسية.