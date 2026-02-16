أزمة دفاعية تضرب دورتموند

يواجه فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم، أزمة دفاعية في صفوفه، خلال مواجهته المرتقبة، الثلاثاء، أمام أتالانتا الإيطالي في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تأكد غياب الثنائي الدولي نيكو شلوتربيك، ونيكلاس زوله، بسبب الإصابة.

وأوضح دورتموند أن شلوتيربيك يعاني من مشاكل عضلية، بينما تعرض زوله لإصابة في الفخذ، ما يحرم الفريق من ركيزتين أساسيتين في خط الدفاع.

وإضافة إلى هذا الثنائي، يفتقد نيكو كوفاتش، مدرب الفريق، خدمات القائد إيمري تشان، الذي يعاني من آلام في الفخذ، وهو ما يمهد الطريق للمشاركة الأولى للاعب الشاب لوكا ريجياني بصفة أساسية.

ويحمل المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، على عاتقه قيادة الخط الأمامي لدورتموند بعد استعادة حاسته التهديفية، وسجل خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات، منها هدفان في شباك ماينز، الجمعة الماضي.

وعلى الرغم من سلسلة الانتصارات المحلية الستة المتتالية التي وضعت الفريق في وصافة الدوري الألماني، يواجه دورتموند تحديًا تاريخيًا، إذ لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر سبع مباريات قارية ضد الأندية الإيطالية، وخسر على أرضه أمام إنتر ميلان بهدفين دون رد، يناير الماضي.