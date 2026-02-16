الرئيسية / الصورة .. قصة

وصول الاتحاد

2026.02.16 | 03:36 pm
وصلت بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى الدوحة العاصمة القطرية، الإثنين، استعدادًا لمواجهة نظيره السد، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)
