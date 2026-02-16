بيدرو الأهلي: رونالدو فتح لنا أبواب الوظائف في السعودية

أكد البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي في النادي الأهلي، أنه يشعر بأقصى درجات الاحترام لكريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، ولكل مواطنيه المحترفين في السعودية.

وفي مقابلة مع شبكة «سكاي سبورتس»، الإثنين، قال بيدرو الذي تسلم مهامه مديرًا رياضيًا لأهلي جدة أكتوبر الماضي: «كبرتغالي أشعر مثل كثر غيري وربما أكثر بأقصى درجات الاحترام لكريستيانو رونالدو ولكل المحترفين البرتغاليين هنا في السعودية».

وتابع «ليس من موقعي أن أتحدث عن الطريقة التي اختارها للتعبير عن موقفه، فهو بالتأكيد يملك أسبابه الخاصة. ما يمكنني قوله هو أن الفضل في الدرجة الأولى يعود لكريستيانو رونالدو لوجودنا هنا اليوم ولحصولنا على فرصة العمل في السعودية».

وشدد «لقد فتح الأبواب أمام بقية العالم.. وما يفعله مباراة بعد أخرى، هو يواصل التسجيل، ويواصل رفع الأرقام إلى مستويات لا تُصدق».

وتصدر ابن الـ41 عامًا العناوين المحلية والعالمية في الآونة الأخيرة بعد امتناعه عن اللعب مع النصر، وسط حديث عن استيائه من عدم تعزيز صفوف الأصفر العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية أسوة بباقي المنافسين، لاسيما بعد انتقال الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد إلى الهلال.

ولم يشارك رونالدو في المباراتين اللتين فاز فيهما النصر على الرياض والاتحاد في الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر، كما غاب عن مباراة أركاداج التركمانستاني، الأربعاء الماضي، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا 2 «بهدف إراحته» مع لاعبين آخرين.

لكنه عاد في عطلة نهاية الأسبوع وسجل في الفوز على الفتح 2ـ0 في الدوري.

وعلى الرغم من أعوامه الـ41، يتصدر رونالدو ترتيب هدافي دوري روشن السعودي بتسجيله 18 هدفًا في 19 مباراة الموسم الجاري، رافعًا رصيده الإجمالي مع النصر إلى 118 هدفًا في 134 مباراة ضمن كافة المسابقة منذ انضمامه إليه أوائل عام 2023.