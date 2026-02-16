آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
قبل مواجهة سوزا.. يايسله 21 انتصارا أمام البرتغاليين
2026.02.16 | 03:48 pm
الأكثر قراءة
1
الشباب يمنع دخول ألجواسيل
2
الهلال يستقطب 22 موهبة
3
بعد واقعة كوزاني.. الخلود يكرم «حامل الكرات»
4
مسؤول الحكام يعتذر بعد طرد الجدلي
5
بيدرو الأهلي: رونالدو فتح لنا أبواب الوظائف في السعودية
6
أبها يحبط الوحدة.. ويحلق بالصدارة
7
يايسله.. سيد الجولة الـ 22
8
بعد 4 عقود في بلاط صاحبة الجلالة.. القبيع يرحل
Previous
Next
اخترنا لكم
بعد واقعة كوزاني.. الخلود يكرم «حامل الكرات»
«الحكام» تسلم التسجيلات للاتحاد والقادسية وتنبّه على الإنجليزية
الخيول السعودية.. بيشوبز باي يتصدر الترشيحات
إنزاجي يبعد سالم..كوليبالي.. وليوناردو
كاراسكو.. رسالة «آكل الخيول» تحسم كل شيء
×
الكرة السعودية
2026-02-16 14:07:58
الهلال.. التاريخ أبيض أمام الوحدة
الكرة السعودية
2026-02-14 16:41:26
فحوص مالكوم تطمئن إنزاجي
الكرة السعودية
2026-02-14 00:22:25
الهلال يسجل أطول سلسلة «كلين شيت»
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-10 23:27:31
قبل فيتنام.. دي بياجو يقسم الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-09 22:56:22
دي بياجو: هاجمنا وسيطرنا.. ولا أبحث عن الأعذار
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-16 15:33:58
بيدرو الأهلي: رونالدو فتح لنا أبواب الوظائف في السعودية
الكرة السعودية
2026-02-15 23:30:12
الشباب يمنع دخول ألجواسيل
الكرة السعودية
2026-02-15 14:38:54
النصر يستعيد الناصر والنجعي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-16 16:54:24
إصابة الورك تغيّب ديابي
الصورة .. قصة
2026-02-16 15:36:22
وصول الاتحاد
الكرة السعودية
2026-02-16 14:37:58
بيرجوين يقود الاتحاد أمام السد
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-15 14:38:54
النصر يستعيد الناصر والنجعي
الصورة .. قصة
2026-02-15 02:00:13
الاحتفال يعود
الكرة السعودية
2026-02-15 01:53:57
ثالث مرة.. النصر يخسر الاستحواذ
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-16 14:09:05
التحدي الثاني يجمع الأهلي وشباب أهلي دبي
الكرة السعودية
2026-02-15 14:41:35
يايسله: أجهز البدلاء.. والذكريات جميلة
الكرة السعودية
2026-02-14 16:34:27
بكر يظهر أمام شباب الأهلي
Previous
Next
×
رياضات أخرى
2026-02-15 00:16:35
«بريمير بادل».. كويلو وتابيا يحافظان على اللقب
منوعات
2026-02-11 18:59:59
أصالة.. الظهور الـ19 في موسم الرياض
منوعات
2026-02-11 18:07:52
آل الشيخ: السيارات وصلت 155
Previous
Next
×
ESports
2026-02-16 15:19:11
«تويستد مايندز» يخطف لقب البطولة التحضيرية
ESports
2026-02-15 15:05:49
«Richter» و«أبو عمر» يتزعمان ألقاب «Riyadh Clash»
ESports
2026-02-15 00:24:03
«روكيت ليج».. المنتخب السعودي ثاني التصنيف
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث