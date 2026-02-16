استعداد أخير

استعد لاعبو فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم، الإثنين، بحصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (الفرنسية)