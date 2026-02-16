فيالا يجري عملية جراحية

أعلن فريق لوس أنجليس كينجز، المنافس في دوري هوكي الجليد الأمريكي، خضوع السويسري كيفين فيالا، لعملية جراحية ناجحة لعلاج كسور في ساقه اليسرى، إثر إصابة قوية تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا 2026.

وأصدر النادي الأمريكي بيانًا صحافيًا، الإثنين، جاء فيه :«كيفين فيالا خضع لعملية جراحية ناجحة لإصلاح كسور في أسفل ساقه اليسرى، وهو الآن في فترة راحة، وسيبدأ بعدها برنامج التعافي والتأهيل»، مشيرًا إلى أن اللاعب سيغيب عما تبقى من الموسم المنتظم لعام 2025ـ2026.

ووقع الحادث مساء الجمعة الماضي، نتيجة تصادم مع اللاعب الكندي توم ويلسون، ما استدعى نقل فيالا خارج الملعب.