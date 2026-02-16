إيرباص الجديدة تصل مطار جدة

اختارت شركة مصر للطيران مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ليكون الوجهة الأولى خارجيًا لطائرتها الجديدة من طراز إيرباص A350-900.

وهبطت الطائرة الجديدة، صباح الإثنين، في مطار جدة، لتنفذ رحلتين منتظمتين من وإلى القاهرة، وهما الرحلتان رقم MS661 و MS671.

وأكد لـ«الرياضية» أحمد بدر مير، المدير الإقليمي لمصر للطيران في جدة،أن اختيار مطار الملك عبد العزيز كأول وجهة لهذه الطائرة المتطورة يأتي تقديرًا لأهمية الخط الجوي بين القاهرة وجدة، إضافة إلى تعزيز حركة السفر والسياحة والأعمال بين البلدين.

تُعد طائرة A350-900 إحدى أحدث الطائرات ذات الجسم العريض، وتمثل إضافة نوعية لأسطول مصر للطيران ضمن خطة التحديث الشاملة، حيث تتميز بكفاءة استهلاك الوقود العالية، ومستويات راحة أعلى للركاب، وتقنية صديقة للبيئة.