نونيز والحربي يظهران أمام الوحدة

يتجه الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى وضع الثنائي الأوروجوياني داروين نونيز، ومتعب الحربي في القائمة الأساسية أمام الوحدة الإماراتي، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المدرب الإيطالي سيحسم أمر القائمة الأساسية خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة مع منح عدد من اللاعبين راحة.

ويفتقد الهلال أمام الوحدة الإماراتي للفرنسي ثيو هرنانديز الظهير الأيسر، ومواطنه المهاجم كريم بنزيما، بسبب تعرض الأول لإصابة في مفصل القدم وضعته داخل العيادة الطبية وحرمته من المشاركة في مباراة الاتفاق التي كسبها الأزرق 2ـ0، الجمعة الماضي، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، والثاني لمنع لوائح الاتحاد الآسيوي للعبة مشاركته في مرحلة الأدوار التمهيدية كونه شارك مع الاتحاد في البطولة ذاتها.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري أبطال آسيا برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات، وتعادل، دون أي خسارة، وضمان الحصول على المركز الأول قبل الجولة الأخيرة.